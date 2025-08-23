Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Raubopfer setzt sich zur Wehr; Täter festgenommen

Hanau-Mittelbuchen (ots)

Ihre Gegenwehr und das laute um Hilfe rufen bewahrte eine 22-jährige aus Hanau davor, Opfer eines Straßenraubes zu werden. Am Freitagabend, gegen 21:20 Uhr, befand sich die junge Frau zu Fuß auf dem Heimweg auf einem Feldweg An der Goldgrube in Mittelbuchen. Hier wurde sie durch eine männliche Person abgepasst und von dieser aufgefordert ihre Handtasche zu übergeben. Da sich die Frau weigerte, riss der Täter die Tasche von ihren Schultern. Die 22-jährige schlug dem mutmaßlichen Räuber ins Gesicht und rief laut um Hilfe. Durch diese Hilferufe wurden Personen in der Nähe aufmerksam, die nach ihrem Eintreffen den Mann nach kurzem Handgemenge festhalten und der alarmierten Polizei übergeben konnten. Der Beschuldigte wurde aber noch vor den polizeilichen Maßnahmen zur Erstversorgung seiner im Handgemenge erlittenen Blessuren einer ambulanten Behandlung zugeführt. Der bei der Polizei bekannte 27-jährige Hanauer wurde nach Abgabe einer Blutprobe auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Er muss nun mit einem Verfahren wegen Raubes rechnen.

Offenbach am Main, 23.08.2025, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell