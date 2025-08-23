PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Raubopfer setzt sich zur Wehr; Täter festgenommen

Hanau-Mittelbuchen (ots)

Ihre Gegenwehr und das laute um Hilfe rufen bewahrte eine 22-jährige aus Hanau davor, Opfer eines Straßenraubes zu werden. Am Freitagabend, gegen 21:20 Uhr, befand sich die junge Frau zu Fuß auf dem Heimweg auf einem Feldweg An der Goldgrube in Mittelbuchen. Hier wurde sie durch eine männliche Person abgepasst und von dieser aufgefordert ihre Handtasche zu übergeben. Da sich die Frau weigerte, riss der Täter die Tasche von ihren Schultern. Die 22-jährige schlug dem mutmaßlichen Räuber ins Gesicht und rief laut um Hilfe. Durch diese Hilferufe wurden Personen in der Nähe aufmerksam, die nach ihrem Eintreffen den Mann nach kurzem Handgemenge festhalten und der alarmierten Polizei übergeben konnten. Der Beschuldigte wurde aber noch vor den polizeilichen Maßnahmen zur Erstversorgung seiner im Handgemenge erlittenen Blessuren einer ambulanten Behandlung zugeführt. Der bei der Polizei bekannte 27-jährige Hanauer wurde nach Abgabe einer Blutprobe auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Er muss nun mit einem Verfahren wegen Raubes rechnen.

Offenbach am Main, 23.08.2025, RENKER, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 19:12

    POL-OF: Bewohnerin bei Feuer in Wohnhaus verletzt - hoher Schaden

    Hanau (ots) - (lei) Feuerwehr und Polizei sind am Freitagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in den Stadtteil Lamboy ausgerückt, nachdem von dort eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller gemeldet wurde. Die Rauchentwicklung bestätigte sich vor Ort, sodass schnelles Handeln erforderlich war. Eine 38 Jahre alte Bewohnerin musste mittels Drehleiter aus dem zweiten Stock gerettet ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 16:07

    POL-OF: Waldbrand nahe der "Alten Fasanerie"

    Klein-Auheim (ots) - (me) Am Donnerstag, gegen 23.05 Uhr, erhielt die Rettungsleitstelle Main-Kinzig die Meldung über ein Feuer in der näheren Umgebung der "Alten Fasanerie". Die sofort ausgerückten Feuerwehren konnten vor Ort den Brand von circa 4.000 Quadratmetern Waldboden feststellen. Die Einsatzkräfte waren bis etwa 4.40 Uhr mit der Bekämpfung des Brands beschäftigt. Im weiteren Verlauf des Freitags entfachten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren