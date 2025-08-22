Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schreckschusswaffe sichergestellt: Festnahme und Ermittlungen gegen 21-jährigen Autofahrer

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung sowie Straßenverkehrsgefährdung wegen grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise ermittelt die Polizei aktuell gegen einen 21-jährigen Autofahrer. Der junge Mann, so die erste Erkenntnisse, soll am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, mit seinem weißen Cupra Leon stadteinwärts unterwegs gewesen sein, als er im Bereich der Goetheschule einen grauen BMW X3 zügig überholt und diesen anschließend ausgebremst haben soll. In dem BMW befanden sich eine 58-jährige Frau sowie ihr 61 Jahre alter Beifahrer.

Im weiteren Verlauf hätten beide Fahrzeuge wegen einer roten Ampel nebeneinander anhalten müssen. Dabei soll der Tatverdächtige sein Seitenfenster geöffnet und einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in Richtung der BMW-Insassen gezeigt haben. Eine Zeugin habe in diesem Moment die Polizei verständigt, während die 58-Jährige mit ihrem Beifahrer davongefahren sei, weiterhin gefolgt von dem 21-Jährigen. An der nächsten roten Ampel soll der 21-Jährige ausgestiegen und mit dem Gegenstand im Hosenbund zu dem vor ihm befindlichen BMW gegangen sein. Die BMW-Fahrerin sei dann davongefahren, der Tatverdächtige habe sich daraufhin in seinem Fahrzeug ebenfalls entfernt.

Kurze Zeit später meldete er sich selbst telefonisch bei der Polizei und nannte einen Standort im Stadtgebiet. Dort wurde er von einer Streife angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Beamten fanden bei ihm eine Schreckschusswaffe und stellten diese sicher. Der 21-Jährige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Polizeiwache gebracht, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen des Vorfalls sowie mögliche zusätzliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell