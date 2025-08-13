Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Amt Neuhaus - Tödlicher Verkehrsunfall ++ Heranwachsende verunglücken mit Motorrad ++ Gutachter nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft angefordert ++

Lüneburg (ots)

Amt Neuhaus - Zeetze

Am 13.08.2025 gegen 02:10 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Mann mit einem ebenfalls 19 Jahre alten Beifahrer auf einem Motorrad die Bundesstraße 195, Dorfstraße, im Ortsteil Zeetze. Auf Höhe der Einmündung Heidkruger Weg kam das Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum sowie einem hölzernen Zaun. Der Beifahrer verstarb am Unfallort. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Beide Personen trugen nach ersten Erkenntnissen zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Die Dorfstraße wurde während der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde ein Gutachter angefordert. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

