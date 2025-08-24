Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ford Transit ausgebrannt - Obertshausen

Hausen

Obertshausen (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.30 Uhr, einen brennenden Kleintransporter auf der Bundesstraße 448. Das Fahrzeug stand auf dem Seitenstreifen kurz hinter dem Tannenmühlkreisel. Durch die hinzukommende Feuerwehr konnte der in Vollbrand stehende Ford Transit zeitnah gelöscht werden. Der Wagen brannte aber komplett aus, wodurch ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße zwischen dem Kreisel und Obertshausen gesperrt werden. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei, die nun wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

Offenbach am Main, 24.08.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

