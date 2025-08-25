Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer und Sozia bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Seligenstadt (ots)

(lei) Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer und seine 36-jährige Sozia sind am Samstagvormittag bei einer Kollision mit einem Auto auf der Landesstraße 3121 schwer verletzt worden. Der 43-Jährige waren gegen 11.35 Uhr an der Anschlussstelle Seligenstadt unterwegs, als er und seine Mitfahrerin offenbar von einem entgegenkommenden Golf-Fahrer, der nach links auf die Autobahn in Richtung Würzburg abbiegen wollte, übersehen wurden. Während die beiden auf dem Motorrad zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kamen, blieben der 29-jährige Fahrer des VW und dessen Beifahrerin unverletzt. An den zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der in der Summe auf 16.000 Euro beziffert wird. Die Klärung der Unfallursache ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen; hierzu suchen die Beamten auch Unfallzeugen, die sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell