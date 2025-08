Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Senior - 2508009

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Am Samstag, 2. August 2025, wurde in Haan ein 82-Jähriger von einem falschen Bankmitarbeiter betrogen. Die Polizei ermittelt und warnt vor den im Kreis derzeit verstärkt auftretenden Betrugsmaschen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Samstag wurde der Senior von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen. Der Mann teilte ihm mit, dass es auf dem Konto des Haaners ungewöhnliche Bewegungen gegeben habe. Diese müsse der Kontoinhaber jetzt mit Hilfe einer Software rückgängig machen, die er sich auf den Computer laden solle. Über die Software verschaffte sich der Anrufer Zugriff auf das Konto des 82-Jährigen und brachte diesen dazu, mehrere Überweisungen vorzunehmen. Im Laufe des Telefonats wurde der Haaner misstrauisch, legte auf und informierte die Polizei. Der entstandene Schaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus - egal unter welchem Vorwand. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der in Ihre Wohnung will.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell