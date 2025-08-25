Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 2.000 Euro Schaden: Wer warf das Fläschchen gegen den Golf?

Hanau (ots)

(lei) Schätzungsweise 2.000 Euro Sachschaden, offenbar verursacht durch eine geworfene kleine Flasche: Deswegen führt die Hanauer Polizei nun ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt und bittet um Hinweise. Der- oder diejenigen, die hier gesucht sind, hatten am Freitagabend in der Nürnberger Straße ein fahrendes Auto mit einer Hartplastikflasche (30ml) eines Bleachingmittels beworfen und dieses dabei an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Fahrerin des Golfs war gegen 18.45 Uhr in Richtung Hirschstraße unterwegs, als sie in Höhe des Parkhauses (Hausnummer 16) einen dumpfen Schlag an ihrem Golf wahrnahm. Danach war ihr schwarzer Wagen (mit GN-Kennzeichen) mit einer blau-lilafarbenen Substanz beschmiert. Am Tatort konnte die zerbrochene Hartplastikflasche noch auf der Straße liegend aufgefunden werden. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Hanauer Polizeireviers (06181 100-120). Die noch unklaren Hintergründe der Wurfattacke sind nun ebenfalls Teil der Ermittlungen.

