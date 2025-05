Polizei Dortmund

POL-DO: 18-Jähriger mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Nach einem versuchten Tötungsdelikt an der Westerfilder Straße am gestrigen Donnerstagabend (8. Mai) gegen 21:15 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt dringend Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stach ein 18-jähriger Dortmunder unvermittelt auf einen 18-Jährigen (aus Castrop-Rauxel) ein. Die Tat ereignete sich zwischen den Straßen Wattenscheidskamp und der Schloß-Westhusener-Straße.

Der Geschädigte musste noch in der Nacht notoperiert werden. Es bestand Lebensgefahr, inzwischen ist der 18-Jährige stabil.

Dank umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei Dortmund den Tatverdächtigen noch am Abend fest und brachte ihn ins Polizeigewahrsam. Der 18-Jährige wurde am heutigen Freitag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Die Polizei Dortmund sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Haben Sie etwas gesehen oder können sonstige Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte auf der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Hinweis für Medienschaffende: Bitte wenden Sie sich für alle weiteren Rückfragen an Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0231/92626123.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell