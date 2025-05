Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in Dortmund: 26-jähriger Tatverdächtiger wird in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Wie bereits berichtet, ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Dortmund aufgrund eines Tötungsdelikts am Dienstag (6.5.2025) um 23.47 Uhr auf der Brinkhoffstraße in Dortmund. Eine 40-jährige Frau verstarb am Mittwoch (7.5.2025) nach Reanimationsversuchen in einem Krankenhaus.

Unter dringendem Tatverdacht stehen ein 19- und ein 26-jähriger Dortmunder. Am 7. Mai erließ das Amtsgericht Dortmund auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den 19-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags.

Donnerstag (8.5.2025) erließ das Amtsgericht Dortmund einen Unterbringungsbeschluss gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen (ebenfalls gemeinschaftlicher Totschlag). Der Dortmunder wird in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich Staatsanwältin Maribel Andersson unter Tel. 0231/926 26 123.

