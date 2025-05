POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Huckarde

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0414 Das Polizeipräsidium Dortmund hält weiterhin am erfolgreichen Präsenzkonzept Fokus fest. Auch in der Zeit zwischen dem 30. April und dem 6. Mai haben die Einsatzkräfte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei den Kontrolldruck in der Dortmunder Innenstadt und Nordstadt ...

mehr