POL-PB: Gefährliche Körperverletzung, Flucht in gestohlenem Auto

Paderborn-Elsen (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zu Sonntag, 24. November, in ein Autohaus an der Straße Fohling in Paderborn-Elsen eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich über einen Zaun Zutritt zum Werkstatthof und schlug eine Fensterschreibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, ...

