Polizei Dortmund

POL-DO: Kräfte der Präsenzkonzeption weiter aktiv - Beamte kontrollieren fast 400 Personen und stellen Waschmittel sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0414

Das Polizeipräsidium Dortmund hält weiterhin am erfolgreichen Präsenzkonzept Fokus fest. Auch in der Zeit zwischen dem 30. April und dem 6. Mai haben die Einsatzkräfte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei den Kontrolldruck in der Dortmunder Innenstadt und Nordstadt hochgehalten.

In dem genannten Zeitraum haben die vom Ministerium des Innern NRW zusätzlich bereitgestellten Polizisten 376 Personen und 151 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei fertigten sie 17 Strafanzeigen und leiteten 56 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Von den insgesamt 71 ausgesprochenen Platzverweisen richteten sich neun gegen Personen aus der Raser-, Poser- und illegalen Tuningszene.

Bei der Kontrolle einer zehnköpfigen Personengruppe am Mittwoch (30. April) im Bereich der Lortzingstraße stellten die Beamten gegen 19:15 Uhr vier Messer, zwei Teleskopschlagstöcke, eine Axt sowie ein Tierabwehrspray sicher. Eine weitere Personengruppe kontrollierten die Kräfte wenig später im Bereich der Schubertstraße. Unter den 20 Personen führte eine Person ebenfalls ein Messer mit.

Nach beiden Kontrollen fertigten die Beamten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz. Darüber hinaus wird nun geprüft, ob Messertrageverbote für diese Personen ausgesprochen werden können.

Am Freitag- (2. Mai) und Samstagabend (3. Mai) hielten sich jeweils bis zu 170 Fahrzeuge im Bereich des Dortmunder Walls auf, die der Raser-, Poser- und illegalen Tuningszene zuzuordnen waren. Die eingesetzten Polizisten führten zahlreiche Kontrollen durch, sprachen Platzverweise aus und sanktionierten einige Fahrer aufgrund begangener Verkehrsverstöße.

Zwei zur Fahndung ausgeschriebene Männer trafen die Beamten der PK Fokus am Montag (5. Mai) an. Die erste Person fiel im Bereich des Heinrich-Schmitz-Platzes auf und war aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls festzunehmen. Die Polizisten brachten den Mann in die Justizvollzugsanstalt Dortmund.

Einen weiteren Mann nahmen die Beamten im Bereich des Nordmarktes wahr. Da dieser im Verdacht steht, einen schweren Raub begangen zu haben, war er zwecks Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung ausgeschrieben. Die Kräfte nahmen den Mann mit zum Polizeipräsidium. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Auf dem Dortmunder Wochenmarkt am Nordmarkt fiel den Beamten am Dienstag (6. Mai) gegen 13:30 Uhr ein Marktstand auf, der augenscheinlich gefälschtes Waschmittel verkaufte. Da sich unter anderem Rechtschreibfehler auf den Etiketten befanden und das Design vom Original abwich, ergab sich der Verdacht, der sich nach weiteren Ermittlungen und Gesprächen mit der herstellenden Firma bestätigte. Die Polizisten stellten insgesamt 28 zum Verkauf angebotene Flaschen am Nordmarkt sowie in einem weiteren Lagerraum in der Ammerstraße in Dortmund-Nette sicher und leiteten Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz ein.

Gegen 17 Uhr stellten die Einsatzkräfte am Nordausgang des Hauptbahnhofes drei Dealer fest, die Verkaufseinheiten von Cannabis in nicht geringer Menge mit sich führten. Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, konnten alle Personen vor Ort entlassen werden. Sie erwartet nun entsprechende Strafverfahren.

Die Polizei Dortmund wird den Kontrolldruck in der Innenstadt und Nordstadt auch weiterhin hochhalten und an der Präsenzkonzeption Fokus festhalten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell