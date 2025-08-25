Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ohne Fahrerlaubnis, aber scheinbar mit Drogen im Blut und gefälschtem Kennzeichen unterwegs: Anzeige gegen 21-Jährigen

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Strafrechtliche Konsequenzen drohen jetzt einem jungen Mann, der am späten Samstagabend auf einem Kraftrad vor der Polizei flüchten wollte. Der 21-Jährige fiel einer Streife der Polizeistation Schlüchtern gegen 23.45 Uhr in der Straße "Im Wolfsgrund" auf, da er mit unsicherer Fahrweise auf seiner Maschine unterwegs war. Als die Beamten ihn stoppen wollten, soll er Gas gegeben haben.

Kurz darauf nahmen die Polizisten den Steinauer in einem nahegelegenen Feld vorläufig fest. Der scheinbare Grund für seinen Reißausversuch wurde schnell klar: Er besaß keine Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, weswegen er unter anderem für eine Blutentnahme kurzzeitig mit auf die Wache musste. Da das an dem Bike angebrachte Kennzeichen nicht ausgegeben war und offensichtlich gefälscht gewesen sein soll, wird nun zudem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

