PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ohne Fahrerlaubnis, aber scheinbar mit Drogen im Blut und gefälschtem Kennzeichen unterwegs: Anzeige gegen 21-Jährigen

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Strafrechtliche Konsequenzen drohen jetzt einem jungen Mann, der am späten Samstagabend auf einem Kraftrad vor der Polizei flüchten wollte. Der 21-Jährige fiel einer Streife der Polizeistation Schlüchtern gegen 23.45 Uhr in der Straße "Im Wolfsgrund" auf, da er mit unsicherer Fahrweise auf seiner Maschine unterwegs war. Als die Beamten ihn stoppen wollten, soll er Gas gegeben haben.

Kurz darauf nahmen die Polizisten den Steinauer in einem nahegelegenen Feld vorläufig fest. Der scheinbare Grund für seinen Reißausversuch wurde schnell klar: Er besaß keine Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, weswegen er unter anderem für eine Blutentnahme kurzzeitig mit auf die Wache musste. Da das an dem Bike angebrachte Kennzeichen nicht ausgegeben war und offensichtlich gefälscht gewesen sein soll, wird nun zudem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 06:23

    POL-OF: Dunkles Auto flüchtete: 26-Jähriger leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Autobahn 66 / Schlüchtern (ots) - (lei) Einen anderen Autofahrer verbotswidrig rechts überholt und kurz vor diesem eingeschert: Diese Situation trug sich nach Angaben eines Mercedes-Fahrers am Sonntagabend auf der Autobahn 66 bei Schlüchtern zu. Der 26-Jährige war gegen 21.30 Uhr in Richtung Fulda unterwegs, als ihm ein bislang unbekanntes, dunkles Auto mit dieser ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 06:18

    POL-OF: Motorradfahrer und Sozia bei Kollision mit Auto schwer verletzt

    Seligenstadt (ots) - (lei) Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer und seine 36-jährige Sozia sind am Samstagvormittag bei einer Kollision mit einem Auto auf der Landesstraße 3121 schwer verletzt worden. Der 43-Jährige waren gegen 11.35 Uhr an der Anschlussstelle Seligenstadt unterwegs, als er und seine Mitfahrerin offenbar von einem entgegenkommenden Golf-Fahrer, der ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:25

    POL-OF: Schlafender Hausbewohner wird von Einbrecher überrascht

    Schlüchtern (ots) - Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 0.30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schloßstraße (zweistellige Hausnummern) ein, indem der Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelte. Nachdem er das Haus durchwühlt hatte, traf er im Schlafzimmer auf den dort schlafenden 40- jährigen Bewohner. Dieser wachte direkt auf, woraufhin der vermeintliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren