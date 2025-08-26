POL-OF: Bombe erfolgreich entschärft: Einsatz verlief nach Plan

Erlensee (ots) - (lei) Auf einer Baustelle im Gewerbegebiet "Fliegerhorst" bei Erlensee wurde heute Morgen der Blindgänger einer 50-Kilogramm-Weltkriegsbombe entdeckt. Die Bombe wird aktuell von Experten des Kampfmittelräumdienstes begutachtet. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich rund um den Fundort in einem Radius von 300 Metern vorsorglich abgesperrt. Eine Räumung des betroffenen Bereichs läuft derzeit an. ...

