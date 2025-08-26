POL-OF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz
Steinau an der Straße (ots)
(lei) Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3196 hat sich ein 25 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann aus dem Raum Fulda war gegen 16.10 Uhr von Marjoß in Richtung Steinau unterwegs, als er in einer Linkskurve im Wald die Kontrolle über seine Maschine verlor, von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen zusammenstieß. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber brachte den Verletzten anschließend in eine Klinik. An der Yamaha entstand Totalschaden. Die Unfallursache gilt es noch final zu klären; die Polizei geht derzeit jedoch davon aus, dass der 25-Jährige zu schnell unterwegs war. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Schlüchtern (06661 9610-0).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell