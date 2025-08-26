Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3196 hat sich ein 25 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann aus dem Raum Fulda war gegen 16.10 Uhr von Marjoß in Richtung Steinau unterwegs, als er in einer Linkskurve im Wald die Kontrolle über seine Maschine verlor, von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen zusammenstieß. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber brachte den Verletzten anschließend in eine Klinik. An der Yamaha entstand Totalschaden. Die Unfallursache gilt es noch final zu klären; die Polizei geht derzeit jedoch davon aus, dass der 25-Jährige zu schnell unterwegs war. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Schlüchtern (06661 9610-0).

