POL-PB: #LEBEN - Polizei führte Schwerpunkteinsatz Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch

Kreis Paderborn / Kreis Soest (ots)

(CK) - Im Tagesverlauf des Montags (04.11., 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr) führten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Paderborn zusammen mit Einsatzkräften der Polizei Soest behördenübergreifende Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt der Aktion lag dabei auf dem Thema Alkohol und Drogen.

An den Kontrollstellen in Büren, Salzkotten und Geseke wurde der Durchgangsverkehr anlassbezogen angehalten und kontrolliert.

Die eingesetzten Einsatzkräfte stellten bei sieben Personen einen Drogenkonsum, vorrangig durch Cannabisprodukte, fest. Allen Betroffenen wurden Blutproben entnommen. Ein Verkehrsteilnehmer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

16 Verwarnungsgelder wurden erhoben, vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt, u.a. wegen Nichtsicherung eines dreijährigen Kindes sowie Handyverstößen. Eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung wurde gefertigt. In zehn Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

In Geseke stellten die eingesetzten Beamten eine größere Menge an Betäubungsmitteln in einem mitgeführten Rucksack eines Verkehrsteilnehmers sicher. Dieser Sicherstellung schlossen sich die Durchsuchungen zweier Wohnungen als Folgemaßnahmen an. Dabei wurden verschiedene Rauschmittel sichergestellt. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an.

#LEBEN bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität. Denn Verkehrsunfälle passieren nicht einfach so - sie werden verursacht, weil in den meisten Fällen Regeln missachtet werden.

Die Botschaft ist also so einfach wie wirkungsvoll:

Wenn wir uns im Straßenverkehr an Regeln halten, schützen wir Leben. Jede richtige Entscheidung bei Situationen im Straßenverkehr trägt zur Sicherheit aller bei. Wir alle tragen Verantwortung für eine sichere Mobilität.

