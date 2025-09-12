Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Alkoholisiertes Duo wird zweimal angegriffen

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 24-Jähriger und ein 36-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12.09.2025, gegen 1:30 Uhr durch einen Anwohner in der Josefstraße in Rheinfelden zur Ruhe ermahnt worden sein, als diese lautstark einen Fußweg beschritten. Die beiden setzten ihren Gang weiterhin lautstark fort und sollen wenig später durch eine bislang unbekannte Person mittels Pfefferspray verletzt worden sein. Der Sachverhalt wurde durch die Polizei vor Ort aufgenommen, ein Tatverdächtiger konnte trotz intensiver Fahndung nicht festgestellt werden. Die beiden wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war aber nicht notwendig. Das Duo wollte den Heimweg fortsetzen. Gegen 3:00 Uhr meldete sich der 24-jährige Geschädigte erneut und gab an, von einer ebenfalls unbekannten Person angegriffen worden zu sein und eine Verletzung erlitten zu haben. Der 36-Jährige habe eingreifen und den unbekannten Täter entwaffnen können. Die Einsatzkräfte konnten an der Tankstelle in der Friedrichstraße die beiden Geschädigten erneut antreffen, der 24-Jährige hatte eine Verletzung am Arm erlitten und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. In unmittelbarer Nähe konnte auch das mögliche Tatmittel, ein sichelförmiges Gartenwerkzeug, aufgefunden und sichergestellt werden. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen zu beiden Vorfällen übernommen und prüft einen möglichen Zusammenhang sowie die Motivlage. Außerdem sucht die Polizei weitere Zeugen, die die Tatabläufe beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den beiden Taten geben können. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter Tel. 07623 74040 erreichbar.

