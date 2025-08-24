PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen-Fenne (ots)

In der Zeit vom 23.08.2025, 04:30 Uhr bis 07:00 Uhr ereignete sich in der Saarbrücker Straße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes, weißes Fahrzeug kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Pkw und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel: 06898/2020

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

