POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht
Völklingen-Fenne (ots)
In der Zeit vom 23.08.2025, 04:30 Uhr bis 07:00 Uhr ereignete sich in der Saarbrücker Straße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes, weißes Fahrzeug kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Pkw und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel: 06898/2020
