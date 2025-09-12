PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Auffahrunfall - Verursacherin mit fast einem Promille

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.09.2025, gegen 20:15 Uhr eignete sich auf Höhe der Tankstelle in der Bundesstraße in Lauchringen ein Auffahrunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 50-jährige VW-Fahrerin, auf das Tankstellengelände abzubiegen. Eine ihr folgende 37-jährige Audi-Fahrerin erkannte den wartenden VW zu spät und fuhr annähernd ungebremst auf diesen auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Audi-Fahrerin Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von fast einem Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

