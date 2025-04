Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250413 - 0392 Frankfurt - Bornheim: Gefährliche Körperverletzung mit Glasflasche

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Samstagabend (12. April 2025) verletzte ein 23-Jähriger einen 69-Jährigen mit einer Glasflasche. Der Angreifer befand sich gegen 18:45 Uhr in Begleitung einer Zeugin auf dem Heimweg nach dem Besuch eines Volksfestes. In der Karl-Flesch-Straße klingelte er wahllos an einem Mehrfamilienhaus. Ein 69-Jähriger öffnete daraufhin die Tür. Der 23-Jährige schlug und trat den Mann an der Wohnungstür und schlug ihm darüber hinaus eine mitgeführte Glasflasche gegen den Kopf. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den stark alkoholisierten Angreifer fest und verbrachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen und eine anschließende Ausnüchterung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Der angegriffene Mann wurde durch einen verständigten Rettungswagen in seiner Wohnung versorgt. Nach bisherigen Ermittlungen bestand keine Verbindung zwischen den beiden Personen. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

