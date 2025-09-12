POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Band unter dem Dach eines Einfamilienhauses
Freiburg (ots)
Am Freitagmorgen, 12.09.2025, gegen 6:15 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand unter dem Dach in einem Einfamilienhaus in der Tunauer Straße in Schönau gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf den Dachstuhl oder das Wohngebäude verhindern. Das Gebäude wurde durch die Hitze- und Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental hat die Ermittlungen übernommen.
