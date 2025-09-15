POL-FR: Stühlingen: Motorradfahrer stürzte - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 14.9.2025, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer die Schlossstraße talwärts in Richtung Stühlingen. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer starken Linkskurve von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dadurch schwer. Er musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.
