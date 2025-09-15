POL-FR: Stühlingen: Motorradfahrer stürzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 13.09.2025, kam es in Waltershofen zu einem Übergriff auf einen 66-jährigen Fußgänger, der mit seinem Hund auf einem Feldweg in der Nähe des Weinfestes unterwegs war. Der Fußgänger sei durch zwei unbekannte männliche Täter, die plötzlich aus einem Maisfeld kamen, zur Herausgabe von Geld aufgefordert ...

