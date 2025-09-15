PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Motorradfahrer stürzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.9.2025, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer die Schlossstraße talwärts in Richtung Stühlingen. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer starken Linkskurve von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dadurch schwer. Er musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

