POL-FR: Herrischried: Auto missachtete Vorfahrt - Rettungshubschrauber für schwerverletzten Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.09.2025, gegen 13:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung L151 zur K6532 in Herrischried. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 57-jähriger VW-Fahrer, der von Engelschwand kommend, in die L151 einbiegen wollte, die Vorfahrt eines 32-jährigen Motorradfahrers, der die L151 in Richtung Todtmoos befuhr. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, weshalb der Motorradfahrer schwer verletzt durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 16.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

