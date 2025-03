POL-PDLD: E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Wörth am Rhein (ots) - Am Montagnachmittag verständigten Passanten die Polizei, da im Bereich der Doschbergstraße in Wörth am Rhein ein beschädigter roter Motorroller in einem Bachlauf aufgefunden wurde. Durch die Polizei konnte der Eigentümer ermittelt werden, welcher angab, dass der Motorroller am gleichen Tag, 24.03.25, gegen 12:30 Uhr von dem Parkplatz vor seinem Wohnanwesen entwendet wurde. Die Polizei hat die ...

