POL-PDLD: Landau - Rechte Parolen skandiert - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 24.03.2025 befanden sich gegen 18:50 Uhr Polizeikräfte in anderer Sache im Bereich des Busbahnhofes in Landau. Ein 22-Jähriger nahm dies wohl zum Anlass, rechte Parolen zu skandieren. Dieser sollte einer Personalienfeststellung unterzogen werden. Da er seine Personalien nicht angab, wurde ihm die Mitnahme zur Dienststelle erklärt. Nun beleidigte er zudem einen Polizeibeamten. Auf der Dienststelle konnten die Personalien letztendlich festgestellt werden. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Für den Bereich des Busbahnhofes wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Beleidigung sowie des Verwendens von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen verantworten müssen. der Vorfall dürfte von einer Vielzahl von Personen wahrgenommen worden sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

