POL-PDLD: Scheibe an Grundschule eingeworfen - Zeugen gesucht

Germersheim (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 20.03.2025, 16:00 Uhr bis Samstag, 22.03.2025, 16:00 Uhr, wurden von einem Gartengrundstück im Bereich der Speckstraße mehrere Hühner aus einem unverschlossenen Hühnerstall gestohlen. Zeugenhinweise werden unter 07274/985-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Attilo-Demling Telefon: ...

