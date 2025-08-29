Feuerwehr Essen

FW-E: Kleinwagen fährt in ein leerstehendes Ladenlokal

Essen-Frohnhausen, Frohnhauser Straße, 29.08.2025, 13:24 Uhr (ots)

Am Freitagmittag wurde der Feuerwehr Essen gegen 13:24 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Frohnhauser Straße gemeldet. Ein roter Kleinwagen war aus bislang ungeklärter Ursache in die Schaufensterfront eines leerstehenden Ladenlokals im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses gefahren.

In dem Fahrzeug befand sich eine Person, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Kleinwagen durchbrach die Schaufensterfront und kam im Inneren des Gebäudes zum Stehen. Da sich das Ladenlokal zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Nutzung befand, wurden keine weiteren Personen verletzt.

Der Rüstzug der Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Gebäudeteil und stellte fest, dass keine Einsturzgefahr besteht.

Für die Dauer des halbstündigen Einsatzes musste die Frohnhauser Straße vollständig gesperrt werden. Auch die Straßenbahnlinie 109 der Ruhrbahn war zeitweise von den Maßnahmen betroffen.

