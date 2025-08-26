Feuerwehr Essen

FW-E: Pkw kollidiert mit Hauswand - Fahrerin eingeschlossen

Essen-Heisingen, Malmedystraße, 26.08.2025, 14:18 Uhr (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Essen um 14:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Malmedystraße in Heisingen alarmiert. Anrufer meldeten, dass eine ältere Dame mit ihrem schwarzen Kleinwagen gegen eine Hauswand geprallt sei und nicht mehr aus dem Fahrzeug herauskomme.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: Die Fahrerin hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie war in ihrem Wagen eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt.

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug gegen ein mögliches Wegrollen, stellte den Brandschutz sicher und entfernte die Fahrertür mit einem hydraulischen Rettungsgerät. Anschließend konnte die Frau schonend aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Essen-Heisingen sowie Kräfte der Feuerwachen Kupferdreh, Kray und Stadtmitte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell