POL-MFR: (761) Unbekannter pöbelte Grundschüler an - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - An den frühen Sonntagmorgenstunden (27.07.2025) versuchten zunächst Unbekannte in eine Wohnung im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof einzubrechen. Drei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Gegen 03:30 Uhr teilte ein Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jochensteinstraße der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass soeben drei Männer in eine ...

