Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol als Zündstoff für Gerangel?

Kaiserslautern (ots)

Während einer Veranstaltung im Stadtteil Erfenbach ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Alkohol war im Spiel, als zwei Gruppen zu vorgerückter Stunden aus unbekannten Gründen miteinander in Streit gerieten. Durch einen Schlag mit einem Bierkrug erlitt ein 21-Jähriger eine Platzwunde am Kopf. Ein 43-jähriger Mann zog sich eine Schnittverletzung an der Hand zu. Und eine 43 Jahre alte Frau trug Rötungen am Hals davon, nachdem sie zuvor bei dem Tumult am Hals gepackt worden war.

Die Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Alle Beteiligten waren mehr oder weniger alkoholisiert (teilweise über 1 Promille). Nach Abschluss der Maßnahmen erhielten sie einen Platzverweis und trollten sich. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an. |cri

