POL-PDKL: Wohnwagen brennt komplett ab

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht in der Straße Ohlkasterhohl beschäftigte die Polizei am Dienstag, 8. Juli. Laut dem Fahrzeughalter, stand der Seat Formentor zwischen 11:40 Uhr und 21:40 Uhr am Straßenrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in dieser Zeit auf den Wagen auf und verursachte Sachschaden. Anstatt sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern, machte sich der Fahrer aus dem Staub. ...

