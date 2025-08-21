Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer im Mehrfamilienhaus - Matratze fängt Feuer

Bild-Infos

Download

Essen-Freisenbruch, Philosophenweg 20.08.2025, 21:44 Uhr (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Essen um 21:44 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Philosophenweg im Stadtteil Freisenbruch alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwache Steele hatte die Bewohnerin die betroffene Wohnung im siebten Obergeschoss bereits selbstständig verlassen. Anwesende Nachbarn schilderten eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung.

Unverzüglich gingen die Einsatzkräfte über den Treppenraum ins Brandgeschoss vor. Zunächst wurde ein Rauchschutzvorhang vor der Tür der Brandwohnung installiert. Dieses Hilfsmittel besteht aus einem Spannrahmen mit schwer entflammbarem Stoff und verhindert, dass Rauch aus der Wohnung in den Treppenraum austritt. So konnte dieser Bereich rauchfrei gehalten und als sicherer Rettungsweg erhalten werden.

Parallel dazu räumte die Feuerwehr die siebte Etage des Wohngebäudes. Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in die stark verrauchten Räume vor und lokalisierten den Brandherd. Dort brannte eine Matratze, die schnell gelöscht werden konnte.

Anschließend kontrollierte die Feuerwehr sämtliche angrenzende Wohnungen auf mögliche Rauchgaskonzentrationen und belüftete die betroffene Etage mit Hochleistungslüftern.

Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist jedoch vorerst unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die Einheit Horst-Eiberg der Freiwilligen Feuerwehr Essen. Die Einsatzdauer betrug zwei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell