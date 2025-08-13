Feuerwehr Essen

FW-E: Glücklicher Rettungseinsatz: Enkelin hilft ihrer Großmutter

Bild-Infos

Download

Essen-Heisingen, Heisinger Straße, 12.08.2025, 13:45 Uhr (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich im Schellenberger Wald im Ortsteil Heisingen ein medizinischer Notfall. Ein 12-jähriges Mädchen war gemeinsam mit ihrer 86-jährigen Großmutter im Wald spazieren, als sich der Gesundheitszustand der Großmutter plötzlich verschlechterte.

Eine erste Ortung des Telefonats ergab einen Standort unterhalb der Uhlenstraße im dortigen Wald. Auf Nachfrage des Leistellendisponenten gab die Enkelin an, sich in der Nähe des Jagdhauses Schellenberg zu befinden. Zwischen beiden Standorten besteht eine Luftliniendistanz von etwa einem Kilometer.

Der Leitstellendisponent entschied, einen Rettungswagen und eines der neuen ATVs (All-Terrain-Vehicle) zur Uhlenstraße zu entsenden. Gleichzeitig wurde die Polizei informiert. Diese entsandte umgehend zwei Einheiten, darunter auch eine Motorradstreife.

Mehrfach wurde die aufgeregte Enkelin zurückgerufen, um den genauen Standort zu ermitteln. Nach kurzer Anfahrtszeit der Feuerwehr konnte die ältere Dame - auch durch die Mithilfe einer Passantin - von den Rettungskräften gefunden werden.

Die Patientin wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mithilfe eines Tragetuches zum Rettungswagen transportiert. Dieser konnte nicht direkt bis zur Einsatzstelle fahren, da die Wege dort dafür nicht ausgelegt sind.

Die Rettungswagenbesatzung brachte die Patientin in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Gegen 15:25 Uhr war der Einsatz der Rettungskräfte beendet.

Hintergrund ATV:

Im Jahr 2024 beschaffte die Feuerwehr Essen insgesamt zwei sogenannte All-Terrain-Vehicles. Diese kleinen, robusten und wendigen Fahrzeuge wurden beschafft, um genau in so einem Fall schnelle Hilfe zu leisten. Sie sind kompakt, schnell einsatzfähig und können überall dort eingesetzt werden, wo große Fahrzeuge oder Rettungsmittel nicht hinkommen. Das Befahren von unwegsamem Gelände im Wald oder die Nutzung von kleinen Pfaden stellt für diesen kleinen Helfer kein Problem dar. In Zukunft sollen sie mit einer modularen Beladung ausgestattet werden, um spezialisierte Einsätze - wie zum Beispiel bei Waldbränden - zu unterstützen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell