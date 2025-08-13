FW-E: Zweiter großer Brand innerhalb weniger Stunden - Müll in Lagerhalle in Flammen

Feuerwehr Essen

Essen-Dellwig, Klaumerbruch, 12.08.2025, 23:05 Uhr (ots)

Während die Feuerwehr Essen noch mit der Bekämpfung eines Großbrandes im Bereich des Stadthafens beschäftigt war, erreichte die Leitstelle gegen 23:05 Uhr eine weitere Meldung aus dem Norden der Stadt. In einer leerstehenden Lagerhalle an der Straße Klaumerbruch war ein Feuer ausgebrochen.

Die gleichzeitige Entstehung zweier größerer Brände stellte die Feuerwehr vor eine Herausforderung, da viele Einsatzkräfte und Fahrzeuge bereits am Stadthafen gebunden waren. Die Leitstelle alarmierte zusätzlich Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie Kräfte der südlichen Wachen zur brennenden Lagerhalle. Parallel dazu musste der Grundschutz in der Stadt aufrechterhalten werden, um die Einsatzbereitschaft für weitere Notfälle sicherzustellen.

Trotz der angespannten Lage trafen die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr schnell am Brandort ein. Flammen und dichter, schwarzer Rauch drangen aus dem Inneren der Halle. Die genaue Erkundung ergab, dass sich das Feuer auf Unrat und Müll innerhalb der Halle konzentrierte. Aufgrund der starken Brandausbreitung wurde unverzüglich ein Löschangriff eingeleitet, um die Flammen einzudämmen und eine weitere Ausbreitung auf die Halle zu verhindern.

Mit mehreren Strahlrohren von beiden Seiten der Lagerhalle gelang es, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Zusätzlich wurde Netzmittel eingesetzt, um die Löschwirkung zu verbessern, indem das Löschwasser besser in das Brandgut eindringen konnte.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen im Einsatz. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Pressemitteilung zur Großbrand im Stadthafen: FW-E: Großbrand im Essener Stadthafen - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Lagerhalle | Presseportal

