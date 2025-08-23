Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses - keine Verletzten

Essen-Leithe, Munscheidstraße, 9:17 (ots)

Am Morgen meldeten der Feuerwehr Essen mehrere Anrufer ein Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Munscheidstraße in Leithe. Da zunächst, aufgrund der Meldungen davon ausgegangen werden musste, dass sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden, entsandte die Leitstelle umgehend zwei Löschzüge, die Freiwillige Feuerwehr Essen-Kray, sowie den Führungsdienst und den Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich ein Feuer auf einem Balkon im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Parallel zu einer eingeleiteten Menschenrettung in der betroffenen Wohnung konnte ein weiterer Trupp das Feuer schnell löschen und eine Ausbreitung auf die Wohnung und den Dachstuhl verhindern. Glücklicherweise wurde keine Person in der bereits verrauchten Wohnung angetroffen.

Alle angrenzenden Wohnungen wurden im Anschluss der durchgeführten Lüftungsmaßnahmen von der Feuerwehr auf gesundheitsgefährdende Rauchgaskonzentrationen überprüft. Es wurden keine erhöhten Werte festgestellt.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Essen waren mit Einheiten der Wachen Kray, Steele, Mitte, sowie mehreren Sonderfahrzeugen und dem Führungsdienst vor Ort. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

