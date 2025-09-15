Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl auf Baustellengelände

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 08.09.2025, bis Mittwoch, 10.09.2025 wurden von einem Baustellengelände in der Mouscron-Allee in Rheinfelden mehrere Werkzeuge aus einem verschlossenen Baucontainer gestohlen. Unbekannte Täterschaft gelangte auf nicht bekannte Art und Weise auf das umzäunte Gelände und öffnete gewaltsam den Baucontainer. Die entwendeten Werkzeuge haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum am Baustellenlager, welches von der B316 aus einsehbar ist, Verdächtiges festgestellt haben. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter 07623 74040 erreichbar.

