PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Holzhandlung

Greiz (ots)

Seelingstädt. In der Nacht vom 11.09. bis hin zu dem 12.09.2025 brachen bisweilen unbekannte Täter in das Firmengebäude der Holzhandlung in der Lindenstraße in Seelingstädt ein, indem diese ein Fenster des Gebäudes aufhebelten. In dem Objekt beschädigten die Täter diverse Schränke und Spinde, wodurch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Weiterhin entwendeten die unbekannten Täter Bargeld in Höhe von 40,- Euro. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Strafverfahren wegen des begangen besonders schweren Fall des Diebstahls gegen bislang Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0238776/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 09:54

    LPI-G: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl in Greiz

    Greiz (ots) - Greiz. Am Samstag, den 13.09.2025 kam es gegen 11:00 Uhr in der Straße Parkküchenhaus zu einem versuchten Diebstahl, bei welchem der bisweilen unbekannte Täter versuchte etwas aus einem abgeparkten PKW zu entwenden. Durch die Geschädigte, die Fahrzeughalterin wurde bekannt, dass diese ihr Fahrzeug zum entladen in der Straße Parkküchenhaus abstellte und währenddessen mitbekam, dass sich der ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:06

    LPI-G: Polizeibekannter 46-Jähriger fällt erneut mit Bombendrohung gegen Behörde auf

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unlängst hatte der 46-jährige Deutsche im Landratsamt Altenburger Land Mitarbeiter mit einer Sprengstoffattacke bedroht und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Am gestrigen Donnerstag (11.09.2025) gegen 11:25 Uhr hatte der Mann sich im Arbeitsamt Altenburg in der Fabrikstraße nicht mehr unter Kontrolle und drohte auch hier an ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:05

    LPI-G: Ladendieb gestellt

    Greiz (ots) - Greiz. Ein 28-jähriger, polnischer Mann fiel am 11.09.2025 dem Ladendetektiv eines Supermarktes in der August-Bebel-Straße auf, als er versuchte verschiedene Lebensmittel im Gesamtwert von 33,78 Euro ohne zu bezahlen aus dem Laden zu schaffen. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen, welche die Personalien schließlich feststellen konnte und ein Strafverfahren gegen den Ladendieb einleitete. (DL) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren