Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Holzhandlung

Greiz (ots)

Seelingstädt. In der Nacht vom 11.09. bis hin zu dem 12.09.2025 brachen bisweilen unbekannte Täter in das Firmengebäude der Holzhandlung in der Lindenstraße in Seelingstädt ein, indem diese ein Fenster des Gebäudes aufhebelten. In dem Objekt beschädigten die Täter diverse Schränke und Spinde, wodurch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Weiterhin entwendeten die unbekannten Täter Bargeld in Höhe von 40,- Euro. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Strafverfahren wegen des begangen besonders schweren Fall des Diebstahls gegen bislang Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0238776/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

