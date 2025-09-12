Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeibekannter 46-Jähriger fällt erneut mit Bombendrohung gegen Behörde auf

Altenburg (ots)

Altenburg. Unlängst hatte der 46-jährige Deutsche im Landratsamt Altenburger Land Mitarbeiter mit einer Sprengstoffattacke bedroht und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Am gestrigen Donnerstag (11.09.2025) gegen 11:25 Uhr hatte der Mann sich im Arbeitsamt Altenburg in der Fabrikstraße nicht mehr unter Kontrolle und drohte auch hier an "alle in die Luft zu jagen". Danach verließ er wütend das Gebäude. Von einer Ernsthaftigkeit, wie sie beim Landratsamt am 19.08.2025 zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, war diesmal nicht auszugehen. Die informierte Polizei konnte den 46-Jährigen noch in der Nähe feststellen und belehrte ihn eindringlich. Außerdem wird er sich in einem weiteren Strafverfahren wegen Bedrohung und öffentlichen Androhens von Straftaten verantworten müssen. (DL)

