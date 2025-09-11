Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 10.09.2025 gegen 12:30 Uhr befuhr eine 72-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem 8-jährigen Enkel als Beifahrer die Gartenstraße in Berga, als sie aus bisher unbekanntem Grund gegen einen geparkten PKW stieß. Durch den starken Aufprall kippte der Suzuki der 72-Jährigen um und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen wurden vor Ort durch die Rettung erstversorgt und anschließend in ein Klinikum verbracht. Der Achtjährige blieb glücklicherweise unverletzt. Bei seiner Großmutter wurde eine Rippenfraktur festgestellt. Bei dem Unfall entstand am Suzuki ein fünfstelliger Sachschaden und an dem geparkten PKW eines 61-jährigen Mannes Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (BF)

