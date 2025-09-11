LPI-G: Verkehrsunfallflucht in der Lasurstraße

Gera (ots) - Gera. Am 09.09.2025, gegen 21:45 Uhr, kam es in einem Casino in der Heinrichstraße in Gera zu einem Vorfall, bei dem zwei Männer im Alter von 25 Jahren mit einem gefälschten Aufenthaltstitel versuchten, Zutritt zum Casino zu erhalten. Als die Täuschungsversuch auffiel, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der die Täter die 18-jährige Angestellte des Casinos beleidigten. Beide Täter wurden ...

mehr