Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht in der Lasurstraße

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 09.09.2025 ab 19 Uhr bis 10.09.2025 um 13:15 Uhr ist in der Lasurstraße ein Unbekannter augenscheinlich gegen den ordnungsgemäß abgestellten PKW Opel eines 49-Jährigen gefahren und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Opel entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich zum Bezugszeichen 0237113/2025 bei der Polizei Gera zu melden, die wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

