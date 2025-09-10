Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährdung im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gera (ots)

Gera. Am 09.09.2025, gegen 22:45 Uhr, sollte ein 27-jähriger Moped-Fahrer in der Fortuna (B92/B175) aufgrund eines defekten Rücklichtes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 27-Jährige reagierte jedoch auf keine Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Als dieser in einen Waldweg ausweichen wollte, kam der Moped-Fahrer alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich dadurch leicht. Anschließend wollte er seine Flucht fortsetzen, konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten gestoppt werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen das Zweirad bewegte. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert und die Kennzeichen waren veraltet. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (SR)

