Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsfall

Gera (ots)

Gera. Am 09.09.2025, gegen 10:00 Uhr, erstattete eine 65-jährige Geraerin Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Die Geschädigte wurde telefonisch von einem unbekannten Täter kontaktiert, der ihr ein Gewinnversprechen in Höhe von 82.000 Euro machte. Um den Gewinn zu erhalten, sollte die Frau jedoch einen niedrigen vierstelligen Betrag im Voraus bezahlen. Im Glauben, dass sie tatsächlich einen Gewinn erzielen würde, erwarb die Frau mehrere Guthabenkarten und übermittelte die Codes an den Anrufer. Nachdem sie den versprochenen Gewinn nicht erhielt, meldete sie den Vorfall der Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An dieser Stelle warnt die Polizei vor derartigen Betrugsmaschen. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Angehörigen oder die Polizei. (SR)

