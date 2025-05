Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte schlagen zu - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Personen schlugen am Dienstagabend (06.05., 19.24 Uhr) auf einen 20-jährigen Mann ein. Der Mann befand sich an der Ringstraße in der Nähe der Fontainestraße, als die vier bis fünf Personen seinen Angaben nach auf ihn zugingen und schlugen. Anschließend rannten sie in Richtung Bahnhof davon. Einer der Männer trug einen schwarzen Mantel. Der Rheda-Wiedenbrücker erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall und den handelnden Personen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell