PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl in Gera - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera. Am 09.09.2025 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Otto-Rothe-Straße in Gera. Der 39-jährige Täter betrat das Geschäft, steckte sich diverse Lebensmittel in einem geschätzten Gesamtwert im niedrigen zweistelligen Bereich in die Taschen und wollte ohne zu zahlen, den Kassenbereich passieren. Zwei aufmerksame Mitarbeiterinnen bekamen dies mit und wollten den 39-Jährigen an der Flucht hindern. Darauf reagierte dieser zunehmend aggressiv, sodass mehrere Kunden zu Hilfe eilten und abschließend den Täter überwältigen konnten. Dennoch konnte der 39-Jährige fliehen und wurde durch die Polizeibeamten in einer naheliegenden Straße aufgegriffen und vorerst in Gewahrsam genommen.

Da bei Eintreffen der Polizeibeamten im Supermarkt lediglich die Mitarbeiterinnen vor Ort waren, sucht die Polizei nun nach den Kunden, welche zu Hilfe eilten oder nach weiteren Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 oder unter 0365 / 829 0. (Bezugsnummer: 0235527/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 11:39

    LPI-G: Munitionsfund bei Baggerarbeiten

    Greiz (ots) - Greiz. Bei Tiefbauarbeiten mit einem Minibagger in der Parkgasse stieß ein 51-Jähriger Greizer am 08.09.205 gegen 15:30 Uhr auf eine vermeintliche Granate und informierte die Polizei. Die Beamten sperrten den Fundort im Umkreis von 200 Metern ab und informierten eine Spezialfirma, die das Objekt als Sprenggranate aus dem 1. Weltkrieg identifizierte und schließlich bergen konnte. Nach etwa drei Stunden ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:37

    LPI-G: Polizei stellt betrunkenen Randalierer

    Greiz (ots) - Greiz. Anwohner informierten am Montagabend (08.09.2025) gegen 20:10 Uhr die Polizei darüber, dass ein Mann in der Tannendorfstraße randalieren würde, gegen Haustüren und Briefkästen schlage und auch bereits eine Fensterscheibe zerstört habe. Anhand der Personenbeschreibung konnten Polizeikräfte den mutmaßlichen Täter wenig später im Bereich eines Einkaufsmarktes am Neustadtring aufgreifen. Der ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:35

    LPI-G: Doch kein Einbrecher aber trotzdem festgenommen

    Altenburg (ots) - Altenburg. Beunruhigte Hausbewohner haben am 08.09.2025 gegen 19:45 Uhr die Polizei in die ein Mehrfamilienhaus in die Albert-Einstein-Straße gerufen, da dort eine Person versuche in eine ungenutzte Wohnung einzubrechen. Die Beamten stellten vor Ort den 36-jährigen Wohnungsinhaber (deutsch) fest, der tatsächlich dabei war das Schloss aufzubohren. Da das aber dem Wohnungseigentümer und Vermieter des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren