Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl in Gera - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera. Am 09.09.2025 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Otto-Rothe-Straße in Gera. Der 39-jährige Täter betrat das Geschäft, steckte sich diverse Lebensmittel in einem geschätzten Gesamtwert im niedrigen zweistelligen Bereich in die Taschen und wollte ohne zu zahlen, den Kassenbereich passieren. Zwei aufmerksame Mitarbeiterinnen bekamen dies mit und wollten den 39-Jährigen an der Flucht hindern. Darauf reagierte dieser zunehmend aggressiv, sodass mehrere Kunden zu Hilfe eilten und abschließend den Täter überwältigen konnten. Dennoch konnte der 39-Jährige fliehen und wurde durch die Polizeibeamten in einer naheliegenden Straße aufgegriffen und vorerst in Gewahrsam genommen.

Da bei Eintreffen der Polizeibeamten im Supermarkt lediglich die Mitarbeiterinnen vor Ort waren, sucht die Polizei nun nach den Kunden, welche zu Hilfe eilten oder nach weiteren Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 oder unter 0365 / 829 0. (Bezugsnummer: 0235527/2025) (SR)

