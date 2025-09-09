PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Doch kein Einbrecher aber trotzdem festgenommen

Altenburg (ots)

Altenburg. Beunruhigte Hausbewohner haben am 08.09.2025 gegen 19:45 Uhr die Polizei in die ein Mehrfamilienhaus in die Albert-Einstein-Straße gerufen, da dort eine Person versuche in eine ungenutzte Wohnung einzubrechen. Die Beamten stellten vor Ort den 36-jährigen Wohnungsinhaber (deutsch) fest, der tatsächlich dabei war das Schloss aufzubohren. Da das aber dem Wohnungseigentümer und Vermieter des Mannes gehört, wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Dabei fiel auf, dass der 36-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

