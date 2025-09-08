LPI-G: Lagerhalle mit 2000 Strohballen abgebrannt (berichtigt)
Greiz (ots)
Greiz Greiz. In der Nacht vom 05.09. zum 06.09.2025 brannte in der Gablauer Straße aus noch ungeklärter Ursache eine Lagerhalle mit mindestens 2000 eingelagerten Strohballen ab. Die Löscharbeiten mehrere Feuerwehren aus Greiz und Umgebung dauerten bis weit in den Sonntag hinein an und konnten ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude glücklicherweise verhindern. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (DL)
