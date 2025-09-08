LPI-G: Lagerhalle mit 2000 Strohballen abgebrannt (berichtigt)

Gera (ots) - Gera. Am 06.09.2025 gegen 16:40 Uhr besuchten zwei etwa 40-jährige Männer einem Verbrauchermarkt in der Braustraße. Einer der beiden verstaute Waren in seinem Rucksack, legte an der Kasse aber nur zwei niedrigwertige Getränke zum Bezahlen vor. Sein Kompagnon verließ derweil bereits das Geschäft. Als die Kassiererin ihn bat auch den Rucksack zu leeren, rannte er aus dem Laden. Ein 21-jähriger Kunde ...

