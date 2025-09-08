Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kunde vereitelt erfolgreichen Ladendiebstahl

Gera (ots)

Gera. Am 06.09.2025 gegen 16:40 Uhr besuchten zwei etwa 40-jährige Männer einem Verbrauchermarkt in der Braustraße. Einer der beiden verstaute Waren in seinem Rucksack, legte an der Kasse aber nur zwei niedrigwertige Getränke zum Bezahlen vor. Sein Kompagnon verließ derweil bereits das Geschäft. Als die Kassiererin ihn bat auch den Rucksack zu leeren, rannte er aus dem Laden. Ein 21-jähriger Kunde (deutsch) betrat gerade das Geschäft, bekam die Situation mit und versuchte noch den Flüchtenden festzuhalten, wodurch der zu Fall kam, seinen Rucksack verlor und schließlich ohne Beute davonrannte. Die hinzugerufene Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren auf, konnte die beiden Männer im Umfeld des Marktes jedoch nicht mehr feststellen. Die Ladendiebe hatten laut Zeugen südländisches Aussehen, waren beide etwa 40 Jahre alt und beide etwa 165 cm groß. Der eine wird als kräftig beschrieben, hatte glatte, schwarze Haare und einen schwarzen Drei-Tage-Bart. Er trug schwarze Kleidung mit weißen Streifen an Beinen und Armen und führte, neben dem zurückgelassenen Rucksack, noch eine schwarze Umhängetasche mit abgerissenen Gurt mit sich. Der andere sei schlank gewesen und habe stark gehumpelt. Wer nähere Angaben zum Sachverhalt oder den Ladendieben machen kann, wird gebeten sich zum Bezugszeichen 0233158/2025 mit der Polizei Gera unter 0365 829-0 in Verbindung zu setzen. (DL)

