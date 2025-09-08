Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl im Zug

Greiz (ots)

Greiz. Eine 21-jährige vietnamesische Frau fuhr am 07.09.2025 gegen 20:10 Uhr mit dem Zug von Gera nach Greiz. Während der Fahrt legte sie ihren Rucksack in der Gepäckablage ab und musste bei der Ankunft in Greiz feststellen, dass der Rucksack samt Inhalt verschwunden war. Der unbekannte Täter erbeutete sämtliche Ausweisdokumente und einen hohen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. (BF)

