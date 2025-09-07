LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Harth-Pöllnitz
Greiz (ots)
Harth-Pöllnitz. Am Samstag den 06.09.2025 konnte im Rahmen der Streifentätigkeit in der Straße des Friedens in Harth-Pöllnitz ein Fahrradfahrer festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,63 Promille ergab. Aufgrund des begangenen Verstoßes wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren gegen diesen eingeleitet. <PH>
