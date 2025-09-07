PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße in Greiz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 34-jähriger Mann einem 42-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt dabei Prellungen sowie Schürfwunden, zudem wurde seine Brille beschädigt. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

